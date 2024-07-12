Суд постановил взыскать почти 1 млн рублей за порчу земель в Подольске

Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного землям незаконным размещением отходов. В роли ответчика выступало дачное некоммерческое партнерство «Сергеевка», расположенное в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Ранее в министерство обратилась администрация округа, первой установившая факт образования незаконной свалки в рамках муниципального земельного контроля.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что ДНП арендует земельный участок вблизи деревни Сергеевка.

«В ходе осмотра установлено, что часть земель отсыпалась грунтами неизвестного происхождения с включениями строительного мусора. Маркшейдерские исследования показали, что всего на площади около 160 кв. метров незаконно разместили более 100 куб. метров мусора. Сумма ущерба почвам превысила 890 тыс. рублей. Решение суда вынесено в нашу пользу», — отметил Фирсов.

В ходе процесса представитель ДНП заявил, что в ходе надзорных мероприятий якобы нарушался порядок осмотра и отбора проб, однако суд отклонил этот аргумент, справедливо указав, что выездное обследование проводилось без взаимодействия с проверяемым лицом, в соответствии с действующим законодательством, а осмотр и отбор проб производился с проведением фотофиксации, с участием специалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», что отражено в акте выездного обследования.

У СНТ остается месяц на обжалование решения в суде высшей инстанции.

Ранее сообщалось, что Минэкологии направило аналогичное исковое заявление в отношении компании «Финансовый брокер „Август“, в доверительном управлении которого находится соседний участок земель вблизи Сергеевки. Там также обнаружена незаконная свалка, однако сумма ущерба гораздо выше — порядка 37 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.