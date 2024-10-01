Суд постановил взыскать более 80 млн рублей за порчу земель в Наро-Фоминске

Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность вынесенных ранее решений о взыскании ущерба, нанесенного незаконным складированием отходов в Наро-Фоминском городском округе. В роли ответчика выступил — ООО «ААКС», которому принадлежит земельный участок в деревне Юшково, а также транспортная компания «Мосэкотранс», арендовавшая данный участок. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на земли в деревне Юшково незаконно завозился и складировался, в основном, строительный мусор. Общая площадь незаконного размещения превысила 13 тысяч квадратных метров, объем — более 3 тысяч кубометров. Специалисты аккредитованной лаборатории рассчитали сумму ущерба от порчи земель, которая превысила 80 миллионов рублей.

По итогам надзора компания «ААКС» была оштрафована. Попытка оспорить это решение в Одинцовском городском суде ни к чему не привела, собственнику земель удалось лишь несколько снизить сумму штрафа, оплачено 200 тысяч рублей. Помимо этого, Минэкологии настояло на вывозе мусора с захламленной территории.

Поскольку правообладатель земель несет ответственность за их состояние наряду с арендатором, компанией «Мосэкотранс», непосредственно занимавшейся транспортировкой и размещением мусора, Минэкологии в исковом заявлении просило суд взыскать сумму ущерба солидарно с обоих ответчиков. Исковые требования Минэкологии были удовлетворены, однако ответчики пытались их опротестовать. Тем не менее, окружной суд подтвердил законность позиции ведомства.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.