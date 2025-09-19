Суд постановил конфисковать активы родственников Диего Марадоны

Апелляционный суд предъявил официальные обвинения адвокату Матиасу Морле и двум сестрам покойного спортсмена в мошенническом управлении его брендом.

Суд постановил конфисковать активы подозреваемых, признав, что все имущество Марадоны с момента его смерти в ноябре 2020 года должно было перейти исключительно к его детям. Иск был подан дочерьми футболиста против компании Sattvica SA, которая незаконно управляла «брендом Марадона». В решении суда подчеркивается, что ни Морла, ни сестры не были назначены законными наследниками.

Защита пыталась оспорить обвинения, заявляя, что передача товарных знаков была выполнена по личной просьбе Марадоны без финансовой выгоды для адвоката, однако суд счел эти доводы недостаточными.

Диего Армандо Марадона (1960–2020) — аргентинский футболист, считающийся одним из величайших в истории футбола. Известен выступлениями за «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи» и сборную Аргентины. Привел Аргентину к победе на чемпионате мира 1986 года, где запомнился «рукой Бога» и голом столетия. После завершения карьеры работал тренером. Скончался в 60 лет от сердечного приступа. Его наследие остается предметом судебных споров и всенародного почитания.

