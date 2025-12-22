Суд подтвердил законность решения УФАС о нарушении закона компанией «Хартия»

сегодня в 16:35

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Хартия» закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС России поступило обращение от института структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова Российской академии наук. В обращении содержались сведения о возможном нарушении закона о защите конкуренции со стороны ООО «Хартия».

По итогам рассмотрения обращения антимонопольное ведомство возбудило дело и вынесло решение и предписание, признав действия ООО «Хартия» нарушающими антимонопольное законодательство.

ООО «Хартия» не согласилось с выводами УФАС и обжаловало их в суде. Арбитражный суд Московского округа отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность решения и предписания Московского областного УФАС России.