Суд подтвердил законность решения и предписания УФАС по Подмосковью

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Техно-Бус», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило выявление антимонопольным органом в сведениях, представленных оператором электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер», признаков нарушения Закона о защите конкуренции в ходе электронных аукционов.

По итогам рассмотрения дела Управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Техно-Бус», ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» не согласились с решением и предписанием Управления и обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «КомТрансМаркет» и ООО «НИТАвто» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-226017/2023).

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