Суд подтвердил включение ООО «Эльтечо» в реестр РНП

сегодня в 19:45

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО «Эльтечо» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта в Балашихе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В Московское областное УФАС обратилась администрация городского округа Балашиха с просьбой внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стал односторонний отказ ООО «Эльтечо» от исполнения контракта на снос здания.

Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение и признало действия компании нарушающими требования законодательства. Сведения об организации были включены в РНП.

Компания оспорила решение в суде. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции Московского областного УФАС.

