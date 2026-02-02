Суд подтвердил включение ООО ЧОО «Булава» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО ЧОО «Булава» в реестр недобросовестных поставщиков после уклонения компании от заключения контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по жалобе ООО ЧОО «Булава» и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Поводом для разбирательства стало обращение МБУ культуры «Мытищинский дворец культуры «Яуза». Учреждение сообщило, что ООО ЧОО «Булава» уклонилось от заключения контракта на оказание охранных услуг и обеспечение пропускного режима на объекте.

По итогам проверки антимонопольное ведомство признало действия компании нарушающими закон и приняло решение о включении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков. ООО ЧОО «Булава» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований компании и подтвердил обоснованность позиции УФАС.

