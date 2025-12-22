Суд подтвердил включение ЧОП «Империя безопасности» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о включении ООО ЧОП «Империя безопасности» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа компании от исполнения контракта, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд города Москвы рассмотрел дело по иску ООО ЧОП «Империя безопасности» и отказал компании в удовлетворении требований. Суд подтвердил законность решения Московского областного УФАС России о включении сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее в УФАС поступило обращение от Муниципального учреждения «Спортивный Комплекс Мещера». Поводом для обращения стал односторонний отказ ООО ЧОП «Империя безопасности» от исполнения контракта на оказание охранных услуг.

По итогам рассмотрения жалобы антимонопольное ведомство признало действия компании нарушающими закон и приняло решение о включении сведений о ней в реестр недобросовестных поставщиков. ООО ЧОП «Империя безопасности» попыталось оспорить это решение в суде, однако Арбитражный суд Москвы признал позицию УФАС обоснованной.