Суд подтвердил штраф за продажу алкоголя без лицензии в Московской области

Арбитражный суд Московской области признал индивидуального предпринимателя виновным в розничной продаже алкоголя без лицензии и назначил административный штраф с изъятием продукции, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Подмосковья.

Арбитражный суд Московской области поддержал позицию надзорного органа и признал факт административного правонарушения при продаже алкоголя без лицензии.

В ходе плановой проверки Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в магазине предпринимателя в Красногорском районе была проведена контрольная закупка. В подсобном помещении обнаружили и изъяли 132 единицы алкогольной продукции. Проверка показала, что реализация алкоголя велась без соответствующей лицензии, что нарушает требования Федерального закона № 171‑ФЗ.

Суд установил наличие состава правонарушения по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ и назначил предпринимателю административный штраф. Алкогольная продукция подлежит изъятию из оборота и уничтожению в установленном порядке. В решении суда отмечено, что продавец обязан соблюдать лицензионные требования и обеспечивать безопасность потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.