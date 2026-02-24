Суд подтвердил штраф для Совкомбанка за незаконную рекламу

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о нарушении ПАО «Совкомбанк» закона о рекламе. Поводом стал рекламный звонок без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное управление ранее обратился гражданин, который сообщил о получении рекламного звонка на свой номер без предварительного согласия.

По итогам проверки Московское областное УФАС возбудило дело и признало ПАО «Совкомбанк» нарушившим требования закона о рекламе. Компании выдали обязательное для исполнения предписание.

Банк оспорил решение и предписание в суде. Однако Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность позиции антимонопольного органа.

