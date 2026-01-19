Суд подтвердил штраф АО «Почта Банку» за рассылку рекламы без согласия

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о штрафе для ОА «Почта Банка» за рассылку рекламных сообщений без согласия клиента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Дело об административном правонарушении было возбуждено после обращения гражданина, который сообщил о получении рекламного СМС-сообщения от Почта Банка без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении АО «Почта Банк» к административной ответственности и назначило штраф в размере 360 тысяч рублей.

Почта Банк попытался оспорить решение в суде, однако Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований банка и подтвердил законность постановления антимонопольного ведомства.

