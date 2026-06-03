Суд подтвердил нарушение «Мособлгаза» при закупке

Арбитражный суд Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС о нарушении Закона о закупках со стороны АО «Мособлгаз», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба на действия заказчика поступила от ООО «АктивПроект». Компания указала на нарушения при проведении электронного конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по газификации деревни Кишкиниха Талдомского городского округа Московской области. Закупку проводило ООО «РТС-Тендер» среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы признало жалобу обоснованной. Ведомство выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

АО «Мособлгаз» не согласилось с выводами антимонопольного органа и обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания управления.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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