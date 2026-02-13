Суд Подмосковья взыскал 28 млн рублей по фиктивной сделке

Арбитражный суд Московской области сообщил о решении по делу о фиктивной поставке: в доход Российской Федерации взыскано более 28 млн рублей. Суд признал недействительным договор между двумя коммерческими организациями и применил последствия недействительности сделки, сообщает пресс-служба суда.

Иск в защиту публичных интересов подала Прокуратура Московской области. В ходе разбирательства установлено, что стороны оформили фиктивные договоры поставки песка и щебня. Денежные средства были перечислены, однако фактических поставок не осуществлялось. Представленные документы содержали недостоверные сведения, учет велся формально, а сертификаты не соответствовали заявленной продукции.

Проверка налогового органа показала, что формальный документооборот использовался для снижения налоговых обязательств и обналичивания средств. Кроме того, в материалах дела имеются вступившие в силу судебные акты по уголовному делу, подтверждающие умысел участников схемы.

Суд подчеркнул, что речь идет о защите публичных интересов, а не о частном споре, и постановил взыскать все полученное по недействительной сделке в доход государства.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке региона.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.