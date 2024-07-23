Суд Подмосковья рассмотрит дело о незаконной организации и проведении азартных игр

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении организатора азартных игр. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с октября 2020 года по август 2022 года обвиняемый организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования, а также сети «Интернет» вне игорной зоны на территории Московской области и г. Санкт-Петербург.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, деятельность злоумышленника была пресечена в августе 2022 года. В результате его противоправной игорной деятельности получен доход в сумме почти 4,5 млн рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.