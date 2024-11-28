Суд Подмосковья оштрафовал Надеждина за нарушения во время предвыборной кампании

«Коммерсант»: Надеждин оштрафован на 50 тыс за нарушение трех правил на выборах

Мировой судья подмосковного Долгопрудного Владислава Кротова выписала экс-кандидату в президенты РФ Борису Надеждину штрафы на общую сумму 50 тыс. рублей. Политика привлекли к административной ответственности по трем статьям за финансовые нарушения, допущенные во время предвыборной кампании 2024 года, сообщает « Коммерсант ».

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обвинила Надеждина в нарушении статей 5.17 (неполное предоставление сведений о поступлениях в избирательный фонд), 5.18 (незаконное использование денежных средств) и 5.50 КоАП (нарушение правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд).

В финансовом отчете ЦИК Надеждин также не предоставил полную банковскую выписку по спецсчету и часть платежных документов, договоров со сборщиками подписей.

Количество не возвращенных Надеждиным денег, запрещенных к приему, составляла 9,8 млн рублей. Это посчитали нарушением двух статей административного кодекса. Надеждин объяснил свои действия тем, что «донатов» было очень много» и за ними было сложно следить.

Ранее ЦИК отказался регистрировать Надеждина кандидатом в президенты.