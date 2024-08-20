Суд подержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ИП и ООО «Крекер»

Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России, вынесенное в отношении индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер» за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ООО «КДВ Воронеж» о признаках нарушения закона о защите конкуренции в действиях индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер».

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в имитации упаковки товара «Крекер «Французский с кунжутом» линейки «Яшкино» (Товар ООО «КДВ Воронеж») при введении в гражданский оборот товара «Крекер «Французский-мини» (Товар индивидуального предпринимателя и ООО «Крекер»).

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении индивидуальным предпринимателем и ООО «Крекер» закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.

Индивидуальный предприниматель и ООО «Крекер» не согласились с решением и обратились в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал индивидуальному предпринимателю и ООО «Крекер» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.