Суд поддержал включение ООО Фирма «А-БИО» в реестр нечестных участников аукциона

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО Фирма «А-БИО» в реестр недобросовестных участников аукциона (РНУА). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Комитета по конкурентной политике Московской области о внесении сведений в отношении ООО Фирма «А-БИО» в РНУА по факту уклонения общества от заключения договора аренды земельного участка.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении бщества подлежащими включению в РНУА.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО Фирма «А-БИО» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-16508/25).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.