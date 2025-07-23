Суд поддержал УФАС в признании 2 компаний нарушившими закон о защите конкуренции

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Торговая строительная компания Сармад» и ООО «БСИ» Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее оператором электронной торговой площадки АО «ЭТС» были представлены сведения о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Торговая строительная компания Сармад» и ООО «БСИ», совершенных в ходе проведения электронных аукционов, проведенных для нужд МБУ «Благоустройство Сергиев Посад».

По результатам рассмотрения сведений управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении ООО «Торговая строительная компания Сармад» и ООО «БСИ» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «Торговая строительная компания Сармад» не согласилось с решением и предписанием управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «Торговая строительная компания Сармад» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.