Суд поддержал УФАС в деле признания жалобы «Единая информсистема 229» необоснованной

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение управления о признании жалобы ООО «Единая информационная система 229» о нарушении закона о контрактной системе необоснованной. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Единая информационная система 229» на действия (бездействие) территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области путем проведения АО «Сбербанк-АСТ» запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решение об обращении взыскания на имущество.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества необоснованной.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Единая информационная система 229» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-59768/24).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.