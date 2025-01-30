Суд поддержал УФАС в деле признания АО «Энергосбыт Плюс» нарушившим закон о закупках

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении АО «Энергосбыт Плюс» Закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Управление поступила жалоба физического лица на действия АО «Энергосбыт Плюс» (заказчик), путем проведения АО «ЕЭТП» (Оператор электронной площадки) запроса оферт в электронной форме на оказание услуг по печати платежных документов за коммунальные услуги физическим лицам и прочей печати для нужд заказчика.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу физического лица обоснованной и выдало заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Энергосбыт Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (А40-162321/24).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.