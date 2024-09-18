Суд поддержал УФАС в деле нарушения властей Одинцова правил проведения торгов

сегодня в 09:11

Суд поддержал решение Московского областного УФАС РФ о нарушении администрацией Одинцовского округа правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Одинцовского округа правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «УК „Открытие“ на действия администрации Одинцовского округа при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.

По итогам рассмотрения управление признало жалобу ООО «УК „Открытие“ обоснованной.

Администрация не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал администрации Одинцовского округа в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-82823/24).

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.