Суд поддержал УФАС Подмосковья во включении ООО «Стройком» в реестр нечестных поставщиков

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Стройком» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУ Московской области «Мосавтодор» о внесении сведений в отношении ООО «Стройком» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на оказание услуг по предоставлению установок холодного фрезерования с экипажем.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Стройком» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

