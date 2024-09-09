Суд поддержал УФАС Подмосковья в признании «НИТИ им Снегирева» нарушителем закона

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «НИТИ им. П. И. Снегирева Закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «РБК» на действия (бездействие) АО «НИТИ им. П. И. Снегирева (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО „АСТ ГОЗ“ запроса котировок на поставку масел и смазок для оборудования.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «РБК» обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «НИТИ им. П. И. Снегирева» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

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