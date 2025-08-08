Суд поддержал УФАС Подмосковья в привлечении ООО «Восвет» к ответственности

Суд признал законным постановление Московского областного УФАС РФ о привлечении ООО «Восвет» к административной ответственности. ООО «Восвет» надлежит выплатить штраф в размере 125 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Восвет» нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в неправомерном использовании элементов фирменного стиля конкурента в оформлении вывески магазина товаров для животных.

На основании принятого решения управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Восвет» к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-273103/24).

