Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле включения ООО «ПСП» в РНП

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ПСП» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГКУ «Ногинский ордена Жукова спасательный центр МЧС России» о внесении сведений в отношении ООО «ПСП» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку тента для автомобильной техники.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «ПСП» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-264402/2023).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.