Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле включения ООО «ИСП «Спецстройпроект» в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ИСП «Спецстройпроект» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства» о внесении сведений в отношении ООО «ИСП «Спецстройпроект» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на проведение проектных и изыскательских работ на капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения - М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на участке км 63+283 - км 69+000 в Московской области.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ИСП «Спецстройпроект» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.