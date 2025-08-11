Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле включения ООО «Евростройсервис-2010» в РНП

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Евростройсервис-2010» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» о внесении сведений в отношении «Евростройсервис-2010» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации «МОУ СОШ № 17».

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Евростройсервис-2010» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-247512/24).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.