Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле включения ООО «Драфт» в РНП

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Драфт» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации Волоколамского городского округа о внесении сведений в отношении ООО «Драфт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по разработке рабочей документации сегментов системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Драфт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-236724/2023).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.