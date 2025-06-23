Суд поддержал УФАС о признании жалобы АО «Мособлтепло» о нарушении закона
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Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о признании жалобы АО «Мособлтепло» о нарушении закона о контрактной системе необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее в Управление поступила жалоба АО «Мособлтепло» на действия (бездействие) администрации муниципального округа Лотошино, Комитета по конкурентной политике Московской области при определении поставщика путем проведения ООО «РТС-тендер» открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.
По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества необоснованной.
Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Мособлтепло» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-71014/25).
В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.