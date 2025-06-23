Суд поддержал УФАС о признании жалобы АО «Мособлтепло» о нарушении закона

Ранее в Управление поступила жалоба АО «Мособлтепло» на действия (бездействие) администрации муниципального округа Лотошино, Комитета по конкурентной политике Московской области при определении поставщика путем проведения ООО «РТС-тендер» открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества необоснованной.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Мособлтепло» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-71014/25).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.