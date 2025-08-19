Суд поддержал УФАС Подмосковья в деле нарушении АО «Почта Банк» закона о рекламе

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России, вынесенное в отношении АО «Почта Банк» за нарушение Закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение гражданина о получении им СМС-сообщений рекламного характера без предварительного согласия.

Управлением было возбуждено дело в отношении общества по признакам нарушения Закона о рекламе.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении АО «Почта Банк» Закона о рекламе и выдано обязательное для исполнения предписание.

Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Почта Банк» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-37501/25).

