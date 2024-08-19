Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении «Центрального лесохозяйственного объединения»

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Коннект Групп» на действия (бездействие) Государственного автономного учреждения Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) аукционов в электронной форме на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и поставку запасных частей, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Коннект Групп» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал Государственному автономному учреждению Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.