Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении «Центрального лесохозяйственного объединения»
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Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении Государственным автономным учреждением Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» закона о закупках, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в управление поступила жалоба ООО «Коннект Групп» на действия (бездействие) Государственного автономного учреждения Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» (Оператор электронной площадки) аукционов в электронной форме на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и поставку запасных частей, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Коннект Групп» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал Государственному автономному учреждению Московской области «Центральное лесохозяйственное объединение» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.
В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.