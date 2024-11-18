Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении жалобы ООО «Софстрой»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение управления о признании жалобы ООО «Софстрой» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Софстрой» на действия (бездействие) Муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика городского округа Коломна», Муниципального казенного учреждения «Управление централизованных закупок» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-тендер» конкурса на выполнение работ по модернизации асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества необоснованной.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Софстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-166184/24 ).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.