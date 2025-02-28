Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ПАО «Россети»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ПАО «Россети Московский регион» антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление индивидуального предпринимателя с жалобой на действия ПАО «Россети Московский регион» в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, выразившегося в ущемлении интересов индивидуального предпринимателя путем незаконного составления Акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

По результатам рассмотрения дела Управлением было вынесено решение о нарушении ПАО «Россети Московский регион» антимонопольного законодательства.

ПАО «Россети Московский регион» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ПАО «Россети Московский регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-173955/24 ).

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