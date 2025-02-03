Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении организатора торгов

Суд поддержал решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Одинцовского г. о. Московской области правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления МКД, сообщает пресс-служба ведомства.

Арбитражный суд города Москва признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Одинцовского г. о. Московской области правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домами.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «УК Рерик Сервис» на действия администрации Одинцовского г. о. Московской области при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.

По итогам рассмотрения управление признало жалобу ООО «УК Рерик Сервис» обоснованной.

Администрация не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал администрации Одинцовского г. о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.