Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Восвет»
Фото - © Медиасток.рф
Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России, вынесенные в отношении ООО «Восвет» за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в управление поступило обращение ООО «Ветпомощь» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Восвет».
В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, выразившегося в имитации элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента.
По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Восвет» Закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.
Общество не согласилось с решением и предписанием и обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.