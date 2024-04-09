Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Восвет»

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России, вынесенные в отношении ООО «Восвет» за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ООО «Ветпомощь» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Восвет».

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, выразившегося в имитации элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Восвет» Закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.

Общество не согласилось с решением и предписанием и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.