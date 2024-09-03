Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Восвет»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России, вынесенные в отношении ООО «Восвет» за нарушение закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение ООО «Ветпомощь» о признаках нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Восвет».

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения пункта 2 статьи 14.6 закона о защите конкуренции, выразившегося в имитации элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Восвет» закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.

Общество не согласилось с решением и предписанием и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-308799/23).

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