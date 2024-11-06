Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Вяткадорстрой»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации г.о Воскресенск о внесении сведений в отношении ООО «Вяткадорстрой» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Воскресенск.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Вяткадорстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-192660/24 ).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.