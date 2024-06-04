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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Универсал»

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Универсал» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступило обращение инистерства экологии и природопользования Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Универсал» в РНП по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту бесхозяйной плотины Баклановского пруда.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Универсал» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.