Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Центрстрой»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Центрстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Сергиев Посад» о внесении сведений в отношении ООО «Центрстрой» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на выполнение работ по замене и модернизации детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Центрстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-249067/24 ).

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