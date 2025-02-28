Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «МСК-СРБ»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «МСК-СРБ» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУК МО «Государственный историко-художественный музей „Новый Иерусалим“ о внесении сведений в отношении ООО „МСК-СРБ“ в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на огнезащитную обработку материалов и конструкций.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «МСК-СРБ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А 40-271230/24 ).

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.