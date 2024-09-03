Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Микстрой»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Микстрой» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации Рузского городского округа Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Микстрой» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Микстрой» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-6920/2024).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.