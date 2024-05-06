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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «ДСК АР Строй»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ Ленинского г. о. Московской области «Дорсервис» о внесении сведений в отношении ООО «ДСК АР Строй» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского городского округа.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ДСК АР Строй» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.