Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Драфт»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Драфт» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение администрации Волоколамского городского округа (заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Драфт» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по разработке рабочей документации сегментов системы видеонаблюдения «Безопасный регион» для нужд заказчика.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Драфт» подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Драфт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Московской области, а также исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения при размещении извещений о закупках, а также при направлении сведений по контрактам в реестр контрактов Единой информационной системы в сфере закупок.