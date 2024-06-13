сегодня в 11:09

Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Да Стройгрупп»

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Да Стройгрупп» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Министерства обороны Российской Федерации о внесении сведений в отношении ООО «Да Стройгрупп» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия в филиале санаторий «Марфинский ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье».

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Да Стройгрупп» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.