Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении МКУ «Центр закупок»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении МКУ «Центр закупок» Раменского г. о. Московской области закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» на действия (бездействие) МКУ «Центр закупок» Раменского г. о. Московской области при проведении закупок.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» обоснованной.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МКУ «Центр закупок» Раменского г. о. Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.