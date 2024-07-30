Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении МКУ «Центр закупок»

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении МКУ «Центр закупок» Раменского г. о. закона о контрактной системе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» на действия (бездействие) МКУ «Центр закупок» Раменского г. о. (заказчик) при проведении закупок.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ЗападЭнергоСетьСтрой» обоснованной.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал МКУ «Центр закупок» Раменского г. о. в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.