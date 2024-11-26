сегодня в 08:38

Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ЭНПО «Неорганика»

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «ЭНПО „Неорганика“ Закона о закупках, сообщает пресс-служба управления.

Ранее в управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия АО «ЭНПО „Неорганика“ (заказчик) при проведении ООО „АСТ ГОЗ“ (оператор электронной площадки) закрытого запроса цен в электронной форме на поставку автошин.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал АО «ЭНПО „Неорганика“ в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-290088/2023).

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.