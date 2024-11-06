Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении АО «Мособлгаз»

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Мособлгаз» закона о закупках, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «АБПО-ПРОЕКТ» на действия АО «Мособлгаз» (заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер» (оператор электронной площадки) конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения г. о. Электрогорск.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «АБПО-ПРОЕКТ» обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал АО «Мособлгаз» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-234457/2023).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.