Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении АО «Карболит»

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Карболит» Закона о закупках, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Управление поступила жалоба ООО СТК «Дортранс» на действия АО «Карболит» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения АО «Агентство по государственному заказу республики Татарстан» (Оператор электронной площадки) конкурентного отбора на выполнение комплекса работ по демонтажу находящихся в непригодном для их дальнейшей эксплуатации двух объектов недвижимости с вырубкой древесных и кустарниковых насаждений и последующей планировкой территории.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО СТК «Дортранс» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Карболит» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А 40-243272/24 ).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.