Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью о нарушении закона защиты конкуренции

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее оператором электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» были представлены сведения о наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис», совершенных в ходе проведения электронных аукционов, проведенных для нужд АО «Тамбовская сетевая компания».

По результатам рассмотрения сведений управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» не согласились с решением и предписанием управления и обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-27570/2024).

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.